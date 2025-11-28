Sucesos

Mujer es liberada tras quedar con la mano atrapada en máquina industrial

Fue trasladada a un centro médico

Por Sebastián Sánchez y Reiner Montero
última horaUna mujer de 42 años fue liberada este miércoles luego de que una de sus manos quedara prensada en una máquina dentro de una industria en Guararí de San Francisco, Heredia. Fue atendida por la Cruz Roja (imagen ilustrativa).
Bomberos y Cruz Roja atendieron el incidente. (Cruz Roja)







Cruz RojaBomberosaccidente laboral
