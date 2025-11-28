Mujer es liberada tras quedar con la mano atrapada en máquina industrial

Una mujer de 42 años fue liberada este miércoles luego de que una de sus manos quedara prensada en una máquina dentro de una industria en Guararí de San Francisco, Heredia.

De acuerdo con los primeros reportes de los cuerpos de emergencia, la víctima tuvo varios dedos atrapados en el equipo.

Los bomberos lograron liberarla tras aproximadamente 20 minutos de maniobras. Posteriormente, la Cruz Roja la estabilizó en una primera unidad y remitida a un centro médico.

El incidente también fue atendido por una unidad de Bomberos.