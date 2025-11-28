Sucesos

Hombre intenta escapar, pero lo atacan con arma blanca repetidamente en Guápiles

Fue trasladado en un carro particular al hospital de Guápiles

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez y Reiner Montero
Fallecido Guápiles Guácimo
Un hombre con heridas de arma blanca fue trasladado al hospital de Guápiles. (Suministrada por Reiner Montero, corresponsal GN/Suministrada por Reiner Montero, corresponsal GN)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Cruz Roja Costarricenseheridoarma blancaGuápiles
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.