Hombre intenta escapar, pero lo atacan con arma blanca repetidamente en Guápiles

Un hombre con heridas de arma blanca fue trasladado al hospital de Guápiles.

Un hombre fue trasladado de emergencia al hospital de Guápiles la tarde de este jueves, luego de sufrir varias heridas con arma blanca en el cuello, según el reporte preliminar.

De acuerdo con información preliminar de las autoridades, el hombre habría huido de su agresor y terminó en la plaza de fútbol del barrio La Emilia, en Guápiles, donde fue atacado.

Alrededor de las 2:30 p.m., la Cruz Roja recibió la alerta y movilizó una unidad al sitio. Sin embargo, la asistencia fue cancelada minutos después, cuando la víctima fue llevada al centro médico en un vehículo particular.

Las autoridades mantienen el caso bajo investigación.