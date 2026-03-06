Sucesos

Mujer de 70 años es sospechosa de encubrir a su hijo en un caso de homicidio en Limón

La adulta mayor es madre de uno de los sospechosos del asesinato de un joven de 22 años, ocurrido en febrero

Por Hillary Benavides Meléndez y Vanessa Loaiza N.
Adulta mayor es detenida por el OIJ por aparentemente ayudar a su hijo a evadir la justicia.
Adulta mayor es detenida por el OIJ por aparentemente ayudar a su hijo a evadir la justicia. (OIJ/OIJ)







