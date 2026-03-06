Allanados cuatro sitios en Limón por homicidio de joven de 22 años; dos sospechosos cayeron en aeropuerto

Allanamientos por el homicidio de un joven de 22 años en Limón.

El Ministerio Público y agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) allanaron cuatro puntos en Limón en relación con el homicidio de un joven de 22 años, de apellidos Calderón Avendaño.

La víctima desapareció el pasado 22 de febrero en Atlántida de Limón. El día 27, su cuerpo fue localizado en la comunidad de Dondonia, también en Limón.

Los allanamientos se realizaron en tres viviendas y en un cuarto sitio cuya estructura no fue detallada.

Por este caso, figuran como sospechosos del homicidio tres individuos de apellidos Zuñiga Valerín, Portuguez Vargas y Ortiz Avila.

Dos de los presuntos homicidas intentaron fugarse hacia Colombia; sin embargo, fueron detenidos este jueves por agentes del OIJ en el aeropuerto Juan Santamaría.

Según la información preliminar, los sospechosos pretendían salir del país alrededor de la 1 p. m., pero la Policía Judicial organizó un operativo tras tener conocimiento de la situación, que culminó con su aprehensión.

Durante los allanamientos se decomisaron las tarjetas de memoria de dos cámaras de seguridad.

El caso

La investigación del OIJ y la Fiscalía de Limón indica que el 22 de febrero del 2026 varios sujetos habrían secuestrado y posteriormente asesinado a Calderón Avendaño, en el sector de Atlántida.

Según el reporte al 9-1-1, hombres armados abordaron a la víctima y se la llevaron por la fuerza en un vehículo. Testigos relataron que tres sujetos lo golpearon y lo subieron a un automóvil, que luego abandonó el lugar.

El 27 de febrero, el cuerpo fue hallado en estado esquelético en el río de la Dondonia.

La principal hipótesis de la Policía Judicial es que el asesinato ocurrió como venganza por una serie de robos que, presuntamente, la víctima habría cometido contra un grupo criminal de la zona.