Allanados cuatro sitios en Limón por homicidio de joven de 22 años; dos sospechosos cayeron en aeropuerto

Víctima habría sido privada de libertad y golpeada. Su cuerpo apareció en río

Por Sebastián Sánchez
Allanamiento en San Ramon
Allanamientos por el homicidio de un joven de 22 años en Limón. (Alonso Tenorio/Atenorio)







homicidioLimónOIJMinisterio Público
Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

