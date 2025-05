Mujer busca desesperada a Milu y Hanna, perritas de apoyo emocional sustraídas en un violento robo

Gabriela Sánchez sufrió la experiencia más perturbadora de su vida el 15 de mayo, cuando cuatro hombres armados quebraron ventanas, rompieron puertas y robaron bienes en su casa, en Cartago.

La mujer contó a La Nación que le robaron su vehículo, un televisor, parlantes y el celular, entre otras pertenencias. Pero lo material era lo de menos, cuando se dio cuenta de que también se habían llevado a dos de sus tres perritas de apoyo emocional, Milu y Hanna.

Según relató, los asaltantes se hicieron pasar por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para simular un allanamiento. Al irrumpir en la vivienda, la encañonaron durante casi una hora, y cuando terminaron, la amarraron y la llevaron al ático.

Gabriela se logró soltar, y al bajar notó la ausencia de sus mascotas de raza pomerania.

“Yo a todos les he dicho que a mí no me importa el carro, no me importa nada, yo lo que necesito es encontrar a las perritas”, aseguró.

Las perritas, de 6 y 4 años, tienen condiciones que requieren cuidado especial, explicó. Una tiene el cráneo abierto de nacimiento, y la otra, si no come cada seis horas, empieza a tener sangrados rectales.

“Ellas son muy delicaditas, son muy chiquititas, parecen como cachorros, pero son adultas”, contó Gabriela, quien las ha tenido desde que eran cachorras.

Gabriela Sánchez cree que los asaltantes visitaron su casa nueve meses antes. (Cortesía/Cortesía)

Los asaltantes destruyeron puertas y ventanas. (Cortesía/Cortesía)

Ella cree que los asaltantes fueron a su casa hace nueve meses, cuando ella la tenía a la venta. Primero, la contactaron y le dijeron que un doctor estaba interesado en comprar la vivienda, y el día de la visita le dijeron que los hijos del supuesto doctor irían a verla.

Afirmó que el jueves pasado, cuando la tenían amarrada, uno de ellos sugirió dejarla en el ático, por lo que ella consideró que supieron de la existencia de ese ático durante la visita previa. Después de ese día, decidió cancelar la venta de su casa, pues no quería seguir recibiendo extraños.

“Entonces ellos son los que llegaron a estudiar primero la casa y seguramente me estudiaron durante nueve meses, porque yo vivo sola y ahí fue cuando entraron”, manifestó.

Los sujetos huyeron en un Isuzu D-Max 2022 color azul, y pararon en una casa antes de que les perdieran el rastro.

Gabriela indicó que el OIJ allanó dicha casa, pero no encontró sospechosos ni pistas para la investigación.

Cualquier persona con información sobre las perritas puede avisar al 8611-9402 o al 8348-3411.

Rubén Rodríguez, representante de la Federación Canina de Costa Rica (ACAN), había mencionado a la raza pomerania entre las más buscadas por los ladrones de perros, debido a su alto valor de mercado.