Muerte de estadounidense en Costa Rica durante retiro con sustancia alucinógena: ‘No creo que supiera del peligro’, dice su hermano

La muerte de la estadounidense Lauren Levis durante una ceremonia con iboga evidencia una industria que opera sin supervisión en Costa Rica.

Por Natalia Vargas
Lauren Levis
Lauren Levis murió durante una ceremonia con iboga en un centro en Paquera, Costa Rica. (Lauren Levis/Redes sociales)







