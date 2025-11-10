Muere niño de dos años en colisión en Aguas Zarcas de San Carlos

Un niño de dos años falleció este lunes, tras una colisión entre dos vehículos en el sector de Aguas Zarcas, en San Carlos, confirmó poco antes de las 7 a.m. la Cruz Roja Costarricense.
El incidente ocurrió en el sector de la entrada a Pitalito, sobre la Ruta 250. El niño habría sufrido lesiones en el cuello que ocasionaron su muerte en el lugar.
Cruz Roja Costarricense confirmó que atendió a tres adultos en el sitio, pero estos no requirieron traslado hospitalario.
La alerta sobre el accidente ingresó poco antes de la 7 a. m. y movilizó de inmediato dos ambulancias al sitio. A su llegada, los paramédicos encontraron al menor sin signos vitales y confirmaron su fallecimiento.
La Benemérita institución indicó que la escena permanece bajo atención de las autoridades correspondientes, mientras equipos de rescate y tránsito coordinan las labores en la zona.
La Cruz Roja informó además que en los próximos minutos ofrecerá una vocería oficial para ampliar los detalles sobre la emergencia y confirmar si hay otros heridos o víctimas.