Sucesos

MSP despliega ‘megaoperativo’ en empresas de seguridad para detectar irregularidades

Decomiso reciente de 400 kilos de droga en una empresa encendió alertas.

Por Christian Montero
La Dirección de Servicios de Seguridad Privada del MSP inició un "megaoperativo" en empresas de ese sector.
La Dirección de Servicios de Seguridad Privada del MSP inició un "megaoperativo" en empresas de ese sector. (Foto: cortesía/Foto: cortesía)







