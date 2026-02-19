MSP despliega ‘megaoperativo’ en empresas de seguridad para detectar irregularidades

La Dirección de Servicios de Seguridad Privada del MSP inició un "megaoperativo" en empresas de ese sector.

La Dirección de Servicios de Seguridad Privada (DSSP), del Ministerio de Seguridad Pública, inició este jueves en Limón lo que catalogaron como un “megaoperativo” dirigido a las empresas dedicadas a esta actividad, en la búsqueda presuntas irregularidades.

La acción arrojó varios hallazgos como guardas sin el respectivo carné de permiso de portación de armas permitidas y agentes que no estaban inscritos ante las autoridades.

En esta primera etapa, las acciones se centran en las 20 empresas de seguridad más posicionadas del país, de un total de 513 existentes. La DSSP alerta que algunas compañías están siendo utilizadas por el crimen organizado no solo para abastecerse de armas de forma legal, sino también para otras actividades ilícitas.

Uno de los casos que se investigan fue el decomiso de 400 kilos de cocaína en una compañía ubicada en barrio Los Ángeles, en San José, que estaría vinculada con este tipo de estructuras.

Según la DSSP. la cantidad de oficiales privados duplica a los agentes de la Fuerza Pública, que suman unos 13.000 efectivos en el territorio nacional.

En estos operativos, que se extenderán varias semanas, participan funcionarios del Arsenal Nacional, la Fuerza Pública, la Policía de Migración, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el Ministerio de Trabajo y la Caja Costarricense de Seguro Social.

Jonathan Mora, director de la DSSP, confirmó que en este primer día de trabajo decomisaron varias armas de fuego, municiones, intervinieron agentes que estaban laborando sin el respectivo permiso de autorización como agentes y portando armas de fuego sin la respectiva autorización.

Mora advirtió que estas acciones se replicarán “a lo largo y ancho de todo el territorio nacional” y calificó el operativo como “un mensaje contundente, tanto para empresarios como para agentes que se han estado dedicando a brindar estos servicios, sin las respectivas autorizaciones oficiales”.

El director de la DSSP hizo, además, un llamado a la ciudadanía: “Si van a contratar servicios de seguridad privada, es responsable de velar que la empresa que le está ofreciendo los servicios presenta las respectivas autorizaciones”.