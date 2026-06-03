Sucesos

Movimiento sospechoso en la calle destapó abandono de seis perritos en Aserrí; presidente municipal adoptó dos

Fuerza Pública busca al sospechoso del abandono

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Por Sebastián Sánchez
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Seis cachorros fueron rescatados en Aserrí. (Fuerza Pública/Fuerza Pública)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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