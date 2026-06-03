Movimiento sospechoso en la calle destapó abandono de seis perritos en Aserrí; presidente municipal adoptó dos

La Fuerza Pública rescató la tarde del lunes a seis cachorros abandonados dentro de un saco en Santa Rita de Aserrí, en San José.

La alerta inicial ingresó a través del Sistema de Emergencias 9-1-1. El reporte ciudadano indicó la presencia de un saco que presentaba movimientos sospechosos en la vía pública.

Al llegar al sitio, los policías ubicaron el saco con los animales. Tres de los cachorros se encontraban afuera y los otros tres permanecían en el interior. Debido a la ausencia de una entidad local que asumiera el caso de forma inmediata, los oficiales trasladaron a los perritos temporalmente a la delegación policial del cantón.

Buen estado de salud y adopción de los perritos

Las autoridades informaron que los cachorros no presentaban lesiones ni rasgos de maltrato. Sin embargo, los oficiales notaron que los animales estaban hambrientos, por lo que les brindaron agua y alimento de inmediato. El personal policial interactuó y jugó con los perritos en sus ratos libres para ayudarles a superar el estrés de permanecer apiñados.

Oficiales les brindaron alimento y agua. (Fuerza Pública/Fuerza Pública)

La difusión del caso en redes sociales y el apoyo de las comunidades organizadas facilitó que la totalidad de los cachorros encontrara un hogar. Entre las personas que asumieron la protección de los animales destacó el presidente del Concejo Municipal de Aserrí, quien adoptó a dos de los seis perritos rescatados.

La Fuerza Pública recordó a la ciudadanía que el abandono de animales constituye una conducta sancionada por la legislación costarricense en materia de bienestar animal. Este tipo de acciones legales califican el hecho como una forma de crueldad hacia los seres vivos. Las autoridades procederán con las diligencias judiciales correspondientes en caso de identificar al sospechoso.

Los oficiales instaron a la ciudadanía a informar de manera confidencial cualquier dato relacionado con la identidad de la persona responsable. Las denuncias o reportes se pueden realizar directamente ante la delegación policial del cantón de Aserrí o mediante una llamada a la línea de emergencias 9-1-1.

Hallazgo se dio gracias a reporte al 9-1-1. (Fuerza Pública/Fuerza Pública)