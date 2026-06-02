Sucesos

Rescate de perrita que habría sido abusada enciende alertas en Aserrí

Vecinos aseguran que una persona abusa y maltrata constantemente animales sin que las autoridades intervengan; OIJ investiga

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Por Sebastián Sánchez
Caso Canelita
Canelita es una perrita adulta mayor rescatada tras ser abusada y posteriormente lanzada a un río. (Cortesía/Cortesía)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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