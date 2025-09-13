Motociclista que hacía acrobacias en la Interamericana choca de frente con un vehículo mientras la gente esperaba la Antorcha

Un motociclista que hacía acrobacias la mañana de este sábado en la carretera Interamericana norte, en Peñas Blancas, chocó de frente con un vehículo mientras decenas de personas esperaban el paso de la antorcha de la Independencia.

Estaba previsto que la tea iniciara el recorrido por el país a las 11 a. m., en el marco de los 204 años de Independencia de Costa Rica. Horas antes de su paso, las personas se congregaron a la orilla de la carretera para contemplar el acto cívico.

Fue entonces cuando, en una vía altamente transitada, un hombre a bordo de una motocicleta levantó su vehículo en una sola rueda, en un intento por realizar una acrobacia.

El motociclista perdió el control, invadió el carril contrario y fue arrollado por un vehículo que transitaba por la vía.

La Cruz Roja informó que no ingresó ningún reporte sobre el accidente y, en un video en posesión de este medio, se observa al hombre consciente pocos minutos después del impacto.