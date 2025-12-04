Sucesos

Motociclista muere tras violento choque frontal contra carro en Cartago

Conductor de vehículo liviano habría perdido el control

Por Sebastián Sánchez y Keyna Calderón
Un motociclista murió esta mañana tras colisionar con un vehículo liviano en Cartago.
Un motociclista murió esta mañana tras colisionar con un vehículo liviano en Cartago. (Suministrada por Keyna Calderón/Suministrada por Keyna Calderón)







