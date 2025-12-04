Motociclista muere tras violento choque frontal contra carro en Cartago

Un motociclista murió la mañana de este miércoles luego de una colisión con un vehículo liviano en el cruce conocido como El Cristo, entre Cot y Pacayas, al norte de Cartago, sobre la ruta 219.

El accidente fue reportado al sistema 9-1-1 alrededor de las 8:20 a. m. Cuando el personal del Comité Auxiliar de Santa Rosa de Oreamuno llegó al sitio para valorar al paciente, el hombre ya había fallecido.

La víctima, que no había sido identificada hasta el cierre de edición, tenía entre 35 y 40 años y presentaba lesiones de gravedad en el tórax y la cabeza.

De acuerdo con la información preliminar, el conductor del vehículo liviano habría perdido el control, impactando de frente al motociclista. El golpe lo lanzó contra la tapa y el parabrisas del automóvil, para luego caer a la orilla de la carretera, sobre el césped.

El tránsito en la zona se mantuvo regulado durante varias horas, con un solo carril habilitado, mientras agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y oficiales de Tránsito realizaban mediciones, levantaban el cuerpo y recopilaban indicios para determinar las causas del choque.

Las autoridades también analizaban si la humedad del pavimento, una curva pronunciada o la velocidad influyeron en el accidente.

El conductor del vehículo viajaba en sentido Tierra Blanca–Cartago (en descenso) y sufrió una crisis nerviosa tras el impacto, aunque no requirió ser trasladado a un centro médico. Por su parte, el motociclista se desplazaba hacia el norte de la ruta 219 cuando ocurrió la tragedia.