Motociclista muere tras colisión entre dos vehículos en Santa Ana

El motociclista falleció en el lugar del accidente ocurrido durante la madrugada en Pozos de Santa Ana.

Un motociclista de 44 años falleció la madrugada de este viernes tras verse involucrado en una colisión ocurrida en Pozos de Santa Ana.

La víctima fue identificada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) con el apellido Jiménez.

De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, el accidente fue reportado a las 3:30 a. m. y habría involucrado a dos vehículos livianos.

Según la versión preliminar, tras la colisión entre ambos automotores, uno de ellos habría invadido el carril contrario y colisionado contra la motocicleta que conducía Jiménez.

Producto del impacto, el motociclista falleció en el sitio.

Agentes judiciales realizaron el levantamiento del cuerpo y lo remitieron a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.

El caso continúan bajo investigación por parte del OIJ.