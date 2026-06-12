Sucesos

Motociclista muere tras colisión entre dos vehículos en Santa Ana

Víctima falleció en el lugar luego de que uno de los automóviles involucrados invadiera el carril por el que circulaba

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Por Cristian Mora
03/02/2026/ un triple homicidio se registró en la Carbonera Paso Ancho / foto John Durán
El motociclista falleció en el lugar del accidente ocurrido durante la madrugada en Pozos de Santa Ana. (JOHN DURAN/John Durán)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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