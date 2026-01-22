Motociclista muere tras choque con vehículo y muro de vivienda en Cartago

Un motociclista murió la noche de este miércoles producto de una colisión contra un automóvil y un muro en Quebradilla de Cartago, cerca del cruce de Bermejo.

El accidente ocurrió alrededor de las 6:20 p. m., cuando por razones que aún se desconocen, ambos vehículos impactaron y terminaron chocando contra el muro de una vivienda.

El motociclista, de aproximadamente 40 años, falleció en el sitio debido al fuerte impacto.

Dos unidades de la Cruz Roja acudieron a la escena; sin embargo, al llegar, los socorristas confirmaron que el motociclista ya no presentaba signos vitales.

El conductor del vehículo, un hombre de unos 36 años, fue valorado en el lugar y no requirió traslado a un centro médico, aunque se encontraba visiblemente afectado por lo ocurrido.

A causa del percance, la vía principal hacia Quebradilla permanecía totalmente cerrada.

En el sitio se mantenían oficiales de Tránsito, Fuerza Pública y agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quienes se encargan de las diligencias correspondientes.