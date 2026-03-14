Motociclista muere tras chocar contra baranda en Barreal de Heredia

Agentes judiciales realizaron el levantamiento del cuerpo y lo remitieron a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia. El caso continúa bajo investigación. (Imagen con fin ilustrativo)

Un motociclista de 36 años falleció la madrugada de este sábado tras colisionar contra una baranda en el sector de Barreal de Heredia, según información preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

El hecho fue reportado a las autoridades alrededor de las 3:26 a. m. La víctima fue identificada como un hombre de apellido Rodríguez.

De acuerdo con versiones preliminares del OIJ, el ahora fallecido viajaba en motocicleta cuando, al tomar una curva, habría perdido el control del vehículo y terminó chocando contra una baranda. El impacto le provocó la muerte en el sitio.

Agentes judiciales se trasladaron al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo, el cual fue remitido a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.

El caso continúa en investigación para esclarecer con exactitud las circunstancias en que ocurrió el accidente.