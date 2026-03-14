Sucesos

Motociclista muere tras chocar contra baranda en Barreal de Heredia

Accidente ocurrió alrededor de las 3:20 a. m

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Por Cristian Mora
Una aparente maniobra imprudente fue la causa del accidente en la ruta 27, sobre el sector de Orotina.
Agentes judiciales realizaron el levantamiento del cuerpo y lo remitieron a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia. El caso continúa bajo investigación. (Imagen con fin ilustrativo) (Suministrada por Reiner Montero/Suministrada por Reiner Montero)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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