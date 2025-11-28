Sucesos

Motociclista muere tras chocar con tráiler que retrocedía en Calle Blancos

Trágico accidente ocurrió en Calle Blancos, cerca del edificio de la empresa Amazon, en una vía de acceso a Circunvalación Norte

Por Juan Fernando Lara Salas y Reiner Montero
Motociclista murió al chocar contra las llantas traseras de un tráiler que retrocedía en una vía paralela cercana al edificio de Amazon en Calle Blancos. Fotografía:
Un motociclista murió al chocar contra las llantas traseras de un tráiler que retrocedía, en una vía paralela, cercana al edificio de Amazon, en Calle Blancos. Foto: (Reiner /Cortesía)







Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

