Motociclista muere tras chocar con tráiler que retrocedía en Calle Blancos

Un motociclista murió al chocar contra las llantas traseras de un tráiler que retrocedía, en una vía paralela, cercana al edificio de Amazon, en Calle Blancos. Foto:

Un motociclista de aproximadamente 40 años murió la mañana de este viernes en Calle Blancos, Goicoechea, tras chocar contra un tráiler que realizaba una maniobra de retroceso sobre un punto de acceso a la ruta 39 (Circunvalación).

La Cruz Roja Costarricense recibió el reporte a las 5:20 a. m. y una unidad básica confirmó que la víctima no presentaba signos vitales al llegar al sitio.

De acuerdo con testigos y versiones preliminares, el vehículo de carga —conducido por un chofer salvadoreño y con placas de ese país— habría ingresado por una vía indebida, tras equivocarse de ruta mientras se guiaba con una aplicación de tránsito.

Al percatarse del error, el conductor detuvo el tráiler y retrocedió para corregir el trayecto.

En ese momento, según dijeron personas en el sitio, un motociclista que circulaba detrás no logró frenar a tiempo y colisionó contra las llantas traseras del tráiler, lo que provocó su muerte inmediata.

El accidente ocurrió en una vía paralela, aproximadamente a 150 metros del edificio de la empresa Amazon en Calle Blancos.

La escena permanece bajo custodia de las autoridades policiales, mientras el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realiza el levantamiento del cuerpo y las diligencias para determinar responsabilidades en el hecho.