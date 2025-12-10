Motociclista muere impactado por camión que iba en contravía

Un motociclista falleció la noche de este martes tras ser colisionado por un camión de carga liviana en la entrada a la comunidad de Rubín, sobre la ruta 32, en Guácimo de Limón.

Según reportes, los hechos ocurrieron minutos antes de las 6 p. m., en el carril que va de Limón a San José. En apariencia, el motociclista fue impactado por un camión que circulaba en contravía. Tras el choque, el motorizado también chocó contra la barrera divisoria.

Unidades de la Cruz Roja de Guácimo se trasladaron al lugar y declararon fallecido al ocupante de la motocicleta debido a los golpes severos. El camión transportaba a tres personas en el momento del accidente.

Personal de Tránsito habilitó un solo carril para permitir el paso mientras la escena quedó bajo custodia de oficiales de la Fuerza Pública, en espera de la llegada de agentes judiciales de Guápiles. Las autoridades investigan por qué el camión circulaba en sentido contrario.

La carretera al momento del accidente estaba seca, con poca iluminación, pero bien demarcada.