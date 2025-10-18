Motociclista irrespeta luz roja y mata a mujer que cruzaba paso peatonal

Una mujer de aproximadamente 30 años fue declarada fallecida tras ser atropellada en Pavas por una motocicleta. (Foto con fines ilustrativos). Archivo/La Nación

Una mujer de aproximadamente 30 años falleció esta noche tras ser atropellada en Pavas por una motocicleta. Según las primeras versiones, la víctima cruzaba un paso peatonal cuando el semáforo estaba en rojo para los vehículos, pero un motociclista no se detuvo y la atropelló, causándole múltiples traumas.

Pese a los esfuerzos de los socorristas, la mujer falleció en el lugar. El reporte se recibió a las 6:30 p. m.

Además, la Cruz Roja atendió a un segundo paciente, quien se encontraba estable, pero rehusó ser trasladado a un centro médico. Para atender la emergencia, se dispusieron dos unidades de soporte avanzado y una unidad básica.