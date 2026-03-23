Motociclista huye de control vial en Heredia, lo persiguen por más de 4 km y colisiona con policías; cae con cocaína y dinero en efectivo

Persecución policial por Heredia termina con choque de patrullas y un detenido.

Oficiales de la Fuerza Pública detuvieron el domingo 22 de marzo por la tarde a un hombre de apellido Cáceres, quien figura como sospechoso de transportar y vender sustancias ilícitas en Heredia.

El incidente comenzó en Guararí, cuando el sujeto hizo caso omiso a una señal de alto en un control de carretera. La evasión dio inicio a una persecución policial que se extendió por varios minutos y concluyó en La Aurora a una distancia de más de cuatro kilómetros.

Durante el intento de fuga, el motociclista de 33 años colisionó contra una patrulla y una motocicleta policial. Pese al impacto, los oficiales interceptaron al hombre, quien cuenta con antecedentes por delitos relacionados con drogas.

Tras la aprehensión, las autoridades decomisaron aproximadamente 100 gramos de cocaína. También, hallaron envoltorios plásticos transparentes, un cigarro de marihuana y varias dosis de drogas sintéticas como tusi, éxtasis y MDMA.

El reporte policial detalló el decomiso de dinero en efectivo, el cual presuntamente proviene de la actividad ilícita. El monto ascendió a ¢382.600 y $120.

Cáceres quedó a la orden de las autoridades judiciales para que se determine su situación jurídica.