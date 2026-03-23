Sucesos

Motociclista huye de control vial en Heredia, lo persiguen por más de 4 km y colisiona con policías; cae con cocaína y dinero en efectivo

Oficiales hallaron envoltorios con mercancías

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Por Sebastián Sánchez
Persecución policial por Heredia termina con choque de patrullas y un detenido.
Persecución policial por Heredia termina con choque de patrullas y un detenido. (MSP/Cortesía)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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