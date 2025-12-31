Sucesos

Motociclista gravemente herido tras colisión con autobús en centro de San José

Hombre fue trasladado al hospital del Trauma.

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
Un choque en San José centro dejó a un hombre gravemente herido.
Un choque en San José centro dejó a un hombre gravemente herido. (Cruz Roja/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Cruz RojaSan Joséaccidentemotocicleta-bus
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.