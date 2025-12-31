Motociclista gravemente herido tras colisión con autobús en centro de San José

Un choque en San José centro dejó a un hombre gravemente herido.

Un hombre adulto resultó gravemente lesionado la noche de este martes tras colisionar su motocicleta contra un autobús en el distrito de Carmen, sobre la avenida 5 con calle 3, en San José centro, informó la Cruz Roja.

El reporte ingresó a las 9:15 p.m. El incidente dejó al motociclista atrapado debajo del vehículo, sufriendo un trauma cerrado en una de sus extremidades inferiores.

Tras ser liberado por los cuerpos de rescate, fue trasladado de manera urgente al hospital del Trauma para recibir atención médica especializada.

Cruz Roja movilizó dos unidades de soporte avanzado y una unidad de rescate.