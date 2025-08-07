Sucesos

Motociclista fallece luego de colisión con autobús en el centro de San José

Accidente ocurrió en la intersección de avenida 7 y calle 7, 100 metros al Oeste de las oficinas centrales del INS

Por Fernanda Matarrita Chaves

Un motociclista falleció la tarde de este jueves 7 de agosto luego de colisionar contra un autobús en el centro de San José. Hasta ahora no ha trascendido la identidad de la víctima.








Fernanda Matarrita Chaves

