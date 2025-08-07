Motociclista fallece luego de colisión con autobús en el centro de San José

Un motociclista falleció la tarde de este jueves 7 de agosto luego de colisionar contra un autobús en el centro de San José. Hasta ahora no ha trascendido la identidad de la víctima.
