Motociclista fallece luego de colisión con autobús en el centro de San José

Un motociclista falleció la tarde de este jueves 7 de agosto luego de colisionar contra un autobús en el centro de San José. Hasta ahora no ha trascendido la identidad de la víctima.

Según la Cruz Roja, a las 3:15 p. m. recibieron la alerta del incidente que ocurrió exactamente en la intersección de avenida 7 y calle 7, 100 metros al oeste de las oficinas centrales del Instituto Nacional de Seguros (INS).

“Al llegar el personal de la unidad de soporte al lugar, se corrobora que es un accidente entre estos dos vehículos y que la persona que viajaba en la motocicleta queda sin signos vitales en el lugar. Se hace la entrega de la escena a las autoridades pertinentes”, comentó la Cruz Roja.

(Juan Diego Villarreal/Juan Diego Villarreal)

Mientras agentes judiciales realizan el levantamiento del cuerpo, la zona se mantiene cerrada, por lo que la Policía de Tránsito recomienda tomar rutas alternas.

*El periodista Juan Diego Villarreal colaboró con esta información.