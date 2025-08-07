Atención conductores: estas calles cerca del INS en San José están cerradas

Si tiene que transitar en las próximas horas por la Avenida 7 y la Calle 7 en San José centro, lo mejor es que piense en una ruta alterna, pues desde antes de las 4 p. m. hay un cierre en esa zona.

Así lo confirmó Martín Sánchez, subdirector de Tránsito, quien afirmó que la Avenida 7 y la Calle 7 permanecen cerradas debido a un accidente de tránsito, que provocó el fallecimiento de un motociclista, 100 metros al oeste de las oficinas centrales del Instituto Nacional de Seguros (INS).

La colisión entre un autobús y una motocicleta ocurrió en la intersección de la Avenida y la Calle, exactamente donde se ubicaba el antiguo Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).

Sánchez comentó que desconoce cuánto tiempo se mantendrá el cierre, ya que depende del tiempo que le tome a los agentes judiciales presentarse y realizar el levantamiento del cuerpo.

El subdirector de Tránsito comentó que enviaron personal calles antes para evitar que los automóviles lleguen hasta el lugar del accidente.