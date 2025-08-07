El País

Atención conductores: estas calles cerca del INS en San José están cerradas

Se desconoce cuánto durará el cierre de la vía provocado por un accidente de tránsito

Por Fernanda Matarrita Chaves

Si tiene que transitar en las próximas horas por la Avenida 7 y la Calle 7 en San José centro, lo mejor es que piense en una ruta alterna, pues desde antes de las 4 p. m. hay un cierre en esa zona.








