Motociclista de 21 años muere en choque con vehículo en Pérez Zeledón

Un joven de 21 años falleció tras un choque entre una motocicleta y un vehículo liviano en el Cajón, ruta 2, en Pérez Zeledón.

De acuerdo con el reporte de la Cruz Roja Costarricense, la emergencia se registró a las 6:56 p. m. de este domingo 12 de abril.

Cuando los socorristas llegaron al sitio, valoraron al motociclista con múltiples traumas y sin signos vitales, por lo que fue declarado fallecido en la escena.

La atención fue brindada por una unidad básica de la institución. De momento, se desconoce la identidad del joven así como las causas de lo ocurrido.

Debido al accidente, la vía permaneció cerrada temporalmente, lo que generó afectación en el tránsito por la zona en ese momento.

Entre las 6:40 p. m. y las 11:45 p. m. de este domingo, ocurrieron cinco accidentes de tránsito -colisiones entre motocicleta y vehículo liviano- que dejaron como saldo a cinco personas heridas y un fallecido.

Los incidentes se registraron en Westfalia de Limón, Pérez Zeledón, Upala, Santa Ana y San Rafael de Alajuela.