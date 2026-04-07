Motociclista muere en choque sobre puente Juan Pablo II: Reportan presas en la General Cañas

Motociclista murió tras colisión en autopista General Cañas, en el puente Juan Pablo II. Imagen con fines ilustrativos.

Un motociclista falleció la madrugada de este martes 7 de abril tras colisionar con un vehículo en La Uruca, San José.

El accidente ocurrió pocos minutos antes de la 1 a. m. sobre el puente Juan Pablo II, en la autopista General Cañas, específicamente cerca del desvío hacia la rotonda del Hospital México.

Según el reporte de la Cruz Roja Costarricense, al llegar al sitio los paramédicos valoraron a un hombre adulto que presentaba múltiples traumas.

Producto del mortal accidente, se reportan largas presas en la zona. (Waze CR/Redes sociales)

Pese a la intervención de una unidad de soporte avanzado de vida, la víctima fue declarada fallecida en el lugar.

El suceso genera congestión vehicular en la zona durante las primeras horas de la mañana, afectando el tránsito en este importante acceso hacia la capital.

Por el momento, se está a la espera de que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) brinde más detalles sobre el caso.