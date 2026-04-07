Accidentes

Motociclista muere en choque sobre puente Juan Pablo II: Reportan presas en la General Cañas

Un motociclista falleció la madrugada de este martes en un accidente sobre el puente Juan Pablo II. El suceso genera fuerte congestión vial hacia San José.

EscucharEscuchar
Por Yucsiany Salazar
Personal de la Cruz Roja Costarricense atendió la emergencia por un atropello mortal ocurrido la noche de este sábado en Santo Domingo de Heredia
Motociclista murió tras colisión en autopista General Cañas, en el puente Juan Pablo II. Imagen con fines ilustrativos. (Reiner MO/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
MotociclistaChoqueJuan Pablo IIPresas
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.