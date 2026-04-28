Sucesos

Motociclista de 20 años muere al chocar con puente en Cirunvalación Norte

Un joven de 20 años perdió la vida tras perder el control de su motocicleta y chocar contra el puente a la altura de Tibás

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Por Yucsiany Salazar
Personal de la Cruz Roja Costarricense atendió la emergencia por un atropello mortal ocurrido la noche de este sábado en Santo Domingo de Heredia
Personal de la Cruz Roja Costarricense atendió la emergencia, a su llegada, el joven fue declarado fallecido tras el choque. Imagen con fines ilustrativos. (Reiner MO/Cortesía)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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