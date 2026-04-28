Motociclista de 20 años muere al chocar con puente en Cirunvalación Norte

Personal de la Cruz Roja Costarricense atendió la emergencia, a su llegada, el joven fue declarado fallecido tras el choque. Imagen con fines ilustrativos.

Un hombre de apellido Solano, de 20 años, falleció tras chocar contra el puente de Circunvalación Norte, a la altura de Colima de Tibás, en San José.

El accidente ocurrió a eso de las 11:25 p. m. de este lunes a 27 de abril. Según la versión preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el joven viajaba a bordo de una motocicleta cuando, por razones que aún no están claras, perdió el control del vehículo y colisionó contra la estructura del puente.

Al sitio llegaron una unidad de soporte básico y una de soporte avanzado de la Cruz Roja Costarricense, sin embargo, producto del impacto, Solano fue declarado fallecido en el sitio.

Agentes de la Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios del OIJ realizaron el levantamiento del cuerpo, el cual fue remitido a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.