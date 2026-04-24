Accidentes

Choque entre autobús y motocicleta deja un herido y provoca presas en La Uruca

Video muestra el lugar del accidente. El herido fue trasladado en condición delicada al centro médico

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Por Yucsiany Salazar
El choque entre una moto y un bus dejó un herido en La Uruca, San José.
El choque entre una moto y un bus dejó un herido en La Uruca, San José. (Bomberos/Captura de pantalla)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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