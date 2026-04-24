Choque entre autobús y motocicleta deja un herido y provoca presas en La Uruca

El choque entre una moto y un bus dejó un herido en La Uruca, San José.

Un choque entre un autobús y una motocicleta dejó a un hombre herido la mañana de este viernes en La Uruca, San José, frente al Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).

De acuerdo con el reporte del Cuerpo de Bomberos, la emergencia movilizó unidades de rescate avanzado y una unidad extintora.

“Lo que encontramos es una colisión de una motocicleta contra un autobús de servicio público. La motocicleta colisiona al autobús por la parte superior del vehículo”, detalló Adrián Row, de la Estación de Bomberos Metropolitana Norte.

Accidente en La Uruca

El herido, un hombre de aproximadamente 35 años, fue trasladado en condición delicada al centro hospitalario con varios golpes tras el impacto.

Según la aplicación Waze, se reportan presas sobre la ruta 1, desde La Sabana hasta Barreal de Heredia.