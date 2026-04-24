Accidentes

Hombre muere tras un atropello frente al Tennis Club en la ruta 27

Un hombre de 55 años falleció tras ser impactado por un vehículo liviano en Mata Redonda

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Por Yucsiany Salazar
Personal de la Cruz Roja Costarricense atendió la emergencia por un atropello mortal ocurrido la noche de este sábado en Santo Domingo de Heredia
Una unidad de la Cruz Roja llegó al sitio para atender la emergencia, sin embargo, la víctima murió en el sitio tras el atropello. Imagen con fines ilustrativos. (Reiner MO/Cortesía)







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AtropelloRuta 27
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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