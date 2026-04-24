Hombre muere tras un atropello frente al Tennis Club en la ruta 27

Una unidad de la Cruz Roja llegó al sitio para atender la emergencia, sin embargo, la víctima murió en el sitio tras el atropello. Imagen con fines ilustrativos.

Un hombre de apellido Castro, de 55 años, falleció tras ser atropellado por un vehículo liviano en la ruta 27, a la altura del hotel Tennis Club, en Mata Redonda, San José.

La Cruz Roja Costarricense informó que la alerta sobre el incidente ingresó a las 6:12 p. m. de este jueves 23 de abril. Al llegar al sitio, los socorristas encontraron al paciente sin signos vitales, por lo que fue declarado fallecido en el lugar. La emergencia fue atendida por una unidad de soporte básico.

Según el reporte preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) el hombre intentaba cruzar la vía al costado sur de La Sabana cuando no se habría percatado de un vehículo que circulaba en sentido oeste a este, el cual lo atropelló.

Producto del impacto, la víctima sufrió múltiples golpes y fracturas que le ocasionaron la muerte en el sitio. El cuerpo fue remitido a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia, mientras que el caso se mantiene en investigación para esclarecer las circunstancias del atropello.