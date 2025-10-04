Motociclista asesinado a balazos en túnel bajo la ruta 32

Un joven fue asesinado de varios disparos bajo un túnel en Matina, cuando se desplazaba en motocicleta. (Imagen con fines ilustrativos)

Un joven motociclista, cuya identidad no ha trascendido, fue asesinado la mañana de este sábado en un ataque armado en la entrada a Estrada, en Matina, Limón. Al parecer, los hechos ocurrieron en un túnel situado debajo de la ruta 32, que comunica dos sectores de las fincas bananeras.

Según constató La Nación con fuentes policiales, el joven viajaba en moto cuando fue interceptado por gatilleros, quienes lo asesinaron a disparos.

La víctima vestía camiseta azul y pantaloneta negra.

La Cruz Roja Costarricense recibió la alerta del ataque armado a las 10:37 a. m. y, al llegar al sitio, declararon al hombre fallecido.