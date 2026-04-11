MOPT habilita paso por ruta 32

El MOPT reabrió el paso por la ruta 32 este sábado 11 de abril poco después de las 10 a. m. Foto:

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) confirmó la apertura de la ruta 32 poco después de las 10 a. m. de este sábado. La vía permanecía cerrada desde la noche del viernes por la caída de material sobre la carretera.

El paso de vehículos se habilitó tras las labores de limpieza con maquinaria pesada, que se pusieron en marcha desde las primeras horas de este sábado.

Tanto el MOPT como el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) mantienen el monitoreo constante de esta vía para aplicar los protocolos preventivos en caso de que sea necesario.

Desde la noche del viernes se reportaron lluvias constantes en esta carretera, que comunica San José con Limón. Es usual en esta vía que, cuando inician las precipitaciones, se cierre su paso por el desprendimiento de rocas, tierra y árboles desde las laderas.