Sucesos

MOPT habilita paso por ruta 32

Paso estaba cerrado por la caída de material

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Por Natalia Vargas
Ruta 32 San José Limón
El MOPT reabrió el paso por la ruta 32 este sábado 11 de abril poco después de las 10 a. m. Foto: (Alonso Tenorio/Atenorio)







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Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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