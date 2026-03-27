Misterio rodea cruel asesinato de ingeniero costarricense por parte de un vecino en Belice: ¿Quién era Rolando Vindas?

El cruel asesinato del costarricense Rolando Vindas Céspedes, en una zona costera de Belice, tiene consternados a los vecinos de Puriscal, donde nació este ingeniero forestal hace 51 años.

Hasta este viernes, mientras la familia completa trámites para poder traer su cuerpo a Costa Rica, las preguntas abundan y faltan respuestas para entender por qué otros hombre lo apuñaló en reiteradas ocasiones hasta provocarle la muerte, en Maya Beach, a 140 kilómetros de la capital, Belmopán.

Lo poco que se sabe trascendió en medios locales como Greater Belize Media y 7 News Belize. Según sus reportes, el incidente ocurrió el jueves por la mañana en una vivienda de dos plantas en Maya Beach.

Un testigo que reside en la planta baja relató a la policía que el ingeniero fue apuñalado por “un hombre de piel oscura que vive cerca”.

El ingeniero logró pedir ayuda y poco después fue atendido por policías que lo encontraron con severas heridas de arma blanca y sangrando profusamente. Aunque fue trasladado de urgencia a la Policlínica de Placencia, fue declarado fallecido a las 9:43 a. m., precisó 7 News Belize.

Placencia es una península de 25 kilómetros en la costa sureste de Belice, que se caracteriza por su intenso mar turquesa y arena blanca, a donde acuden miles de turistas para practicar esnórquel, buceo, pesca y observación de tiburones ballena.

Vindas, un reconocido ingeniero forestal, se había mudado a Belice hace dos años, pues trabajaba como gerente de calidad de la empresa Fyffes Banana Farm, en ese país. Anteriormente, había desempeñado cargos en otros países, incluido Ecuador.

Rolando era oriundo de Puriscal, casado desde el 2007 y padre de tres mujeres de 24, 22 y 10 años respectivamente, según consta en el Registro Civil.

Según trascendió, su familia permanecía en Costa Rica, pero su esposa lo visitaba con regularidad. Desafortunadamente, esa dinámica se truncó la mañana de este jueves 26 de marzo, tras el ataque con arma blanca.

Sus allegados en Costa Rica declinaron brindar declaraciones a La Nación, el golpe es muy reciente y ni siquiera se han recuperado de la muerte Martín, otro hermano de Rolando, fallecido a los 61 años el 27 de enero anterior.

Además, otros dos hermanos han fallecido en menos de dos años.

Desde el jueves por la noche, cuando trascendió la noticia, las redes sociales de los puriscaleños se llenaron de comentarios conmovedores por parte de sus seres queridos, instituciones y medios locales.

Esposa viajó a Belice

Silvia Piedra, esposa de Vindas, escribió un emotivo comentario en una publicación del medio local Entérate Noticias, el cual compartió la noticia del asesinato.

“Mi esposo amado, acá voy por ti”, escribió Piedra, quien este viernes viajó a Belice para realizar los trámites correspondientes.

Según indicó el medio local, Vindas era ampliamente reconocido en su comunidad, en San Juan de Puriscal y todo el cantón.

“En Puriscal, la noticia ha generado profundo pesar entre quienes conocieron a Vindas, recordado como un vecino trabajador y profesional que logró destacar fuera del país. Su trayectoria y aporte son hoy motivo de duelo para familiares, amistades y la comunidad en general”, destaca el medio.

Rolando Vindas era vecino de Puriscal, donde es recordado con mucho cariño. Foto Facebook. (Facebook/Rolando Vindas era vecino de Puriscal, donde es recordado con mucho cariño. Foto Facebook.)

Emotivos mensajes en redes sociales

Otra de esas publicaciones fue la de la Asada San Juan Puriscal, quien envió su más sentido pésame a los familiares del ingeniero:

“Junta Directiva y funcionarios de la Asada San Juan Puriscal, acompañan a la familia Vindas Céspedes ante la partida de Rolando, hermano de Grace Vindas, tesorera de nuestra organización. A su mamita, doña Adonay, y al resto de la familia, que Dios les conforte en tan duro momento”.

El medio La Voz de Puriscal también se unió a las condolencias:

“Su legado trasciende en cada obra, en cada aporte y en el recuerdo de quienes tuvieron el honor de conocerle. Hoy, Puriscal despide a un hombre cuya vida estuvo marcada por el compromiso, el trabajo y la dedicación”, indicó en su perfil de Facebook.

Familiares cercanos también manifestaron su dolor. Una sobrina del fallecido escribió: “Mi tío, cómo me dueles...”, mientras otro familiar compartió: “Hoy el cielo se viste de fiesta por la llegada a la casa del padre celestial de uno de sus hijos”.

Así describía su trabajo

En los últimos años, Vindas laboraba en Fyffes, una empresa dedicada a la producción, exportación y comercialización de frutas, principalmente banano, piña y melón. Tiene sedes en países de Centroamérica, Sudamérica y otras regiones del mundo.

No obstante, su trayectoria data desde hace más de 25 años. Según describió en su perfil de LinkedIn, en el pasado lideró operaciones de producción y control de calidad en la industria bananera de América Latina y se describía como un apasionado por la agricultura sostenible y la mejora continua.

“He gestionado equipos multiculturales y proyectos de alto impacto en Costa Rica, Jamaica, Ecuador, México, Panamá y Belice, logrando mejoras sostenibles en eficiencia operativa, cumplimiento de estándares internacionales y reducción de desperdicios”, describió en su perfil profesional.

“Actualmente me desempeño como Gerente de Calidad en Fyffes, Belice, donde he implementado sistemas de aseguramiento de calidad que han elevado los índices de aceptación de producto en destino por encima del 90%. Previamente, ocupé puestos gerenciales clave en Chiquita y otras compañías líderes, destacando por mi capacidad para transformar procesos, optimizar recursos y liderar equipos hacia el cumplimiento de metas exigentes”, agregó.

Empresa atiende directamente la tragedia

Pierre Terranova, coordinador de asuntos corporativos de Fyffes en Costa Rica, relató a La Nación que la noticia tomó por sorpresa a la organización.

“Este es un momento muy doloroso donde nosotros expresamos nuestras más sinceras condolencias y la simpatía a los familiares, a los amigos y también obviamente al equipo que trabajaba con él allá en Belice”, expresó.

El vocero explicó que, desde que se conoció el hecho, la empresa ha mantenido comunicación constante con la familia del ingeniero, cuya esposa y otro familiar ya se trasladaron a Belice para los trámites correspondientes.

“En este momento nosotros estamos completamente enfocados en dar todo el apoyo necesario a su familia, acompañándolos de manera cercana en todo este proceso”, agregó.

Confirmó que la empresa asumirá los costos de repatriación y otros gastos asociados, con el fin de garantizar que el ingeniero pueda recibir su sepultura en Costa Rica junto a sus seres queridos.

En paralelo, la compañía anunció que su departamento de seguridad inició una revisión de sus operaciones en Belice, con el objetivo de reforzar las medidas de protección para sus colaboradores.