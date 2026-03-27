Sucesos

Misterio rodea cruel asesinato de ingeniero costarricense por parte de un vecino en Belice: ¿Quién era Rolando Vindas?

El ingeniero costarricense y gerente de la empresa Fyffes en Belice, Rolando Vindas Céspedes, fue asesinado a puñaladas en ese país. Esto es lo que se sabe.

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Por Yucsiany Salazar
Un costarricense, gerente de Fyffes Banana Farm, fue asesinado en Belice.
Un costarricense, gerente de Fyffes Banana Farm, fue asesinado en Belice. (Tomada de LinkedIN/LinkedIN)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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