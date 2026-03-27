Costarricense es asesinado a puñaladas en Belice: era gerente de una reconocida bananera internacional

Un costarricense, gerente de Fyffes Banana Farm, fue asesinado en Belice.

Un costarricense de apellidos Vindas Céspedes, de 51 años, habría sido asesinado en Belice, según el medio Greater Belize Media.

Según el reporte de la prensa local, Vindas sería el gerente de calidad de la empresa Fyffes Banana Farm, en ese país. El cargo aparece en el LinkedIn de la víctima.

El ataque contra Vindas habría sido perpetrado la mañana de este jueves por un vecino, quien presuntamente lo apuñaló en varias ocasiones.

El empresario fue trasladado de urgencia a la Policlínica de Placencia. Sin embargo, falleció en el sitio.

“La Policía detuvo rápidamente a un hombre de 47 años de Maya Beach, quien según los vecinos vive cerca. Fue llevado a la estación de policía de Seine Bight mientras los investigadores intentan esclarecer lo sucedido”, indicó ese medio.

Agregaron que se desconoce el motivo del ataque.

Fyffes es una empresa importadora y distribuidora de frutas, conocida principalmente por banano, piña y melón. Tiene sedes en países de Centroamérica, Sudamérica y otras regiones del mundo.