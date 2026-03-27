Sucesos

Costarricense es asesinado a puñaladas en Belice: era gerente de una reconocida bananera internacional

La información fue dada a conocer por la prensa local

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Por Sebastián Sánchez
Un costarricense, gerente de Fyffes Banana Farm, fue asesinado en Belice.
Un costarricense, gerente de Fyffes Banana Farm, fue asesinado en Belice. (Tomada de LinkedIN/LinkedIN)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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