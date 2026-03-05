Ministerio de Salud detecta peligrosa bacteria en tacos congelados; retirarán paquetes de supermercados

El Ministerio de Salud emitió una alerta sanitaria a la población por la presencia de la bacteria Listeria monocytogenes en el producto Super Tacos de carne de la marca Don Taco.

La contaminación se identificó mediante análisis microbiológicos realizados por el Inciensa, específicamente el Centro Nacional de Referencia en Inocuidad Microbiológica de Alimentos.

El producto afectado pertenece al lote 200825, con registro sanitario A-CR-15-05841 y una fecha de vencimiento fijada para el 18 de agosto del 2026.

Salud advirtió de peligrosa bacteria en tacos congelados. (Ministerio de Salid/Ministerio de Salud)

Según las autoridades, este hallazgo implica un incumplimiento de los parámetros de inocuidad establecidos en el Reglamento Técnico Centroamericano para comidas preparadas refrigeradas o congeladas.

Salud confirmó que ya trabaja en el retiro del mercado del lote contaminado en coordinación con el fabricante y los puntos de venta.

Recomendaciones de seguridad

El ministerio recomienda evitar la compra o el consumo de estos tacos de carne, con especial énfasis en mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con sistemas inmunitarios debilitados. Si usted posee este producto en su hogar, debe desecharlo o devolverlo al comercio donde lo adquirió.

En caso de que usted presente síntomas como diarrea, fiebre, dolor de cabeza o dolores musculares tras consumir el alimento, debe acudir a un centro de salud. También puede notificar la situación al correo uvc.correspondencia@misalud.go.cr.

¿Qué es esta bacteria y cómo afecta?

La Listeria monocytogenes causa una enfermedad llamada listeriosis, que puede variar desde síntomas leves en individuos sanos hasta afecciones graves y potencialmente mortales, especialmente en grupos de alto riesgo, como embarazadas, personas con problemas inmunitarios o adultos mayores.

Los síntomas incluyen:

Fiebre

Escalofríos

Dolores musculares

Náuseas

Vómitos

Dolor de cabeza

Fatiga

En las personas más vulnerables, puede desarrollarse listeriosis invasiva (cuando la bacteria se propaga más allá de los intestinos a otras partes del cuerpo). Esas complicaciones serias pueden derivar en meningitis, abortos espontáneos e incluso sepsis (infección sanguínea en todo el cuerpo).