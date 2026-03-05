Sucesos

Ministerio de Salud detecta peligrosa bacteria en tacos congelados; retirarán paquetes de supermercados

Conozca los riesgos que esta bacteria conlleva para la salud

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez

El Ministerio de Salud emitió una alerta sanitaria a la población por la presencia de la bacteria Listeria monocytogenes en el producto Super Tacos de carne de la marca Don Taco.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Ministerio de Saludtacos congeladosalerta sanitariaListeria monocytogenes
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.