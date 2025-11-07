Ministerio de Salud detecta peligrosa bacteria en muslitos de pollo cocidos; retirarán paquetes de supermercados

El Ministerio de Salud descubrió la presencia de la bacteria Listeria monocytogenes en paquetes de muslitos de pollo cocidos de la marca Pollo Rey.

Las características del producto afectado son las siguientes:

Muslitos de pollo cocidos

Marca: Pollo Rey

Lote: 2508250101

Registro sanitario: B-45301 (GT-B.45301)

Fecha de vencimiento: 22-05-2026

Muslitos de pollo cocido, marca Pollo Rey, Lote 2508250101. (Ministerio de Salud/Ministerio de Salud)

Los análisis del Centro Nacional de Referencia en Inocuidad Microbiológica de Alimentos (Crima-Inciensa) confirmaron la contaminación.

“Presentó aislamientos positivos por Listeria monocytogenes, lo que incumple con los parámetros establecidos en el Reglamento Técnico Centroamericano de Criterios Microbiológicos para la Inocuidad de los Alimentos", dijo Salud en un comunicado.

Según las autoridades, el lote fue identificado mediante muestreos en supermercados, como parte del control de alimentos que realiza el Ministerio de Salud, y ya se trabaja en su retiro del mercado en coordinación con los puntos de muestreo, el importador y el Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA).

Recomendaciones:

Evitar comprar o consumir este lote, especialmente mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con sistemas inmunitarios debilitados .

. Si tiene el producto, desecharlo o devolverlo al punto de venta .

. Ante síntomas como diarrea, fiebre, dolor de cabeza o dolores musculares tras consumir el producto, consultar a un médico y notificarlo al Ministerio de Salud: uvc.correspondencia@misalud.go.cr.

¿Qué es esta bacteria y cómo afecta?

La Listeria monocytogenes causa una enfermedad llamada listeriosis, que puede variar desde síntomas leves en individuos sanos hasta afecciones graves y potencialmente mortales, especialmente en grupos de alto riesgo, como embarazadas, personas con problemas inmunitarios o adultos mayores.

Los síntomas incluyen:

Fiebre

Escalofríos

Dolores musculares

Náuseas

Vómitos

Dolor de cabeza

Fatiga

En las personas más vulnerables, puede desarrollarse listeriosis invasiva (cuando la bacteria se propaga más allá de los intestinos a otras partes del cuerpo). Esas complicaciones serias pueden derivar en meningitis, abortos espontáneos e incluso sepsis (infección sanguínea en todo el cuerpo).