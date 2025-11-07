El País

Ministerio de Salud detecta peligrosa bacteria en muslitos de pollo cocidos; retirarán paquetes de supermercados

Conozca los riesgos que esta bacteria conlleva para la salud

Por Sebastián Sánchez

El Ministerio de Salud descubrió la presencia de la bacteria Listeria monocytogenes en paquetes de muslitos de pollo cocidos de la marca Pollo Rey.








Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

