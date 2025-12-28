Ministerio de Justicia confirma asesinato por golpiza dentro de cárcel

Luego de permanecer mes y medio internado en el Hospital de Alajuela, tras ser víctima de una violenta golpiza en el centro penal Jorge Arturo Montero Castro, conocido como La Reforma, un privado de libertad de apellidos Solera Lezcano, de 38 años, falleció el sábado.

El Ministerio de Justicia y Paz confirmó la muerte y detalló que las autoridades encontraron al hombre con fuertes golpes en la cabeza en un módulo de la cárcel, el 15 de noviembre.

Las agresiones, precisó la institución, fueron provocadas por otros reclusos que se ubican en el mismo módulo. De inmediato, el privado de libertad fue trasladado al centro médico, donde finalmente se reportó su fallecimiento.

El Ministerio de Justicia lamentó la muerte del hombre y explicó que se mantiene en coordinación con el Organismo de Investigación Judicial para las diligencias correspondientes.