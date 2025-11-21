Sucesos

OIJ investiga muerte de privado de libertad en centro penal de Pérez Zeledón

Policía judicial recibió la alerta sobre un hombre fallecido, sin aparentes signos de violencia, en el CAI Antonio Bastida de Pérez Zeledón

Por Aarón Sequeira
En la revisión matutina del centro penal de Pérez Zeledón se encontró sin vida al hombre. (Albert Marín)







Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

