OIJ investiga muerte de privado de libertad en centro penal de Pérez Zeledón

En la revisión matutina del centro penal de Pérez Zeledón se encontró sin vida al hombre.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó que indaga la muerte de un privado de libertad en el Centro de Atención Institucional (CAI) Antonio Bastida de Paz, de Pérez Zeledón, ocurrida este martes por la mañana.

Según informó la oficina de prensa del OIJ, los agentes judiciales recibieron una alerta a eso de las 8:30 a. m. sobre un recluso sin vida.

Se trata de una persona de apellidos Lee Segura, de 27 años, encontrado fallecido en la revisión matutina hecha por los funcionarios del CAI.

Los agentes del OIJ llegaron al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo, que no presentaba signos evidentes de violencia.

Este jueves, al mediodía, La Nación solicitó información al Ministerio de Justicia y Paz, sobre las circunstancias del fallecimiento del privado de libertad.

En una nota compartida el miércoles, a las 6:44 p. m., en el grupo de prensa de ese ministerio, se había informado que el hallazgo del privado de libertad fallecido se dio el martes, a las 6:58 a. m., cuando la Policía Penitenciaria hacía el recuento matutino.

“Se activa el protocolo con el 9-1-1 y se solicita la asistencia por parte de la Cruz Roja y del OIJ, quien realizó las diligencias correspondientes”, informó Justicia mediante esa nota.

El Ministerio aseguró, vía oficina de prensa, que daría toda la colaboración para quese determine la causa del deceso.