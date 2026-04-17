Sucesos

Minería ilegal en Parque Nacional Corcovado: desmantelan campamento y detienen a hombre con orden de captura

Autoridades decomisaron equipos de minería ilegal en las cabeceras del río Carate. Vea el video.

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Por Yucsiany Salazar
Policía destruyó un campamento de minería ilegal en Parque Nacional Corcovado
Policía destruyó un campamento de minería ilegal en Parque Nacional Corcovado (MSP/MSP)







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Minería ilegalParque Nacional CorcovadoCaptura
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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