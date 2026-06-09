Sucesos

Mientras Cristina pierde fuerza, Costa Rica tendrá aguaceros y tormentas eléctricas este miércoles

El IMN detalla cuáles regiones tendrán las lluvias más intensas este miércoles y cómo influirá la cercanía de la tormenta tropical Cristina en las condiciones del tiempo

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Por Silvia Ureña Corrales
Lluvia en San José
El IMN anticipa lluvias vespertinas en gran parte del país y tormentas eléctricas en el Caribe y la zona norte este miércoles. (Rafael Pacheco Granados)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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