Mientras Cristina pierde fuerza, Costa Rica tendrá aguaceros y tormentas eléctricas este miércoles

El IMN anticipa lluvias vespertinas en gran parte del país y tormentas eléctricas en el Caribe y la zona norte este miércoles.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informa que este miércoles 10 de junio las condiciones atmosféricas mostrarán una transición hacia un patrón más habitual de la época lluviosa. La tormenta tropical Cristina se desplazará lentamente frente a las costas de Nicaragua y El Salvador mientras pierde intensidad.

Durante las primeras horas del día, el IMN prevé lluvias intermitentes cerca de las costas del Pacífico Norte. En gran parte del territorio nacional dominarán condiciones parcialmente nubladas. Para la tarde aumentará la inestabilidad con lluvias dispersas en el Valle Central y el Pacífico. En el Caribe y la zona norte se presentarán aguaceros acompañados de tormenta eléctrica.

En el Valle Central, la madrugada y la mañana tendrán nubosidad parcial. Durante la tarde aumentará la cobertura nubosa y se esperan lluvias con posibilidad de tormenta eléctrica aislada. San José registrará una temperatura mínima de 17,3 °C y una máxima de 23 °C.

El Pacífico Norte iniciará la jornada con nubosidad parcial y lluvias cercanas a la costa. En horas de la tarde predominará el cielo nublado con precipitaciones dispersas. Liberia alcanzará una temperatura entre 21,2 °C y 33,2 °C.

Para el Pacífico Central, el IMN anticipa una mañana parcialmente nublada. En la tarde llegarán lluvias dispersas y condiciones más nubladas. Parrita tendrá una temperatura mínima de 15,9 °C y una máxima de 29,1 °C.

El Pacífico Sur mantendrá condiciones más estables. La región permanecerá parcialmente nublada durante gran parte del día. Golfito registrará temperaturas entre 20,8 °C y 28,8 °C.

En el Caribe Norte, la mañana iniciará con abundante nubosidad y posibilidad de lluvia. Durante la tarde aumentará la actividad lluviosa en sectores montañosos, donde también podrían presentarse tormentas eléctricas. Guápiles tendrá una mínima de 22,9 °C y una máxima de 29,1 °C.

El Caribe Sur tendrá un comportamiento similar. El cielo permanecerá nublado durante buena parte de la jornada y en la tarde se desarrollarán lluvias y tormentas en zonas montañosas. Limón registrará temperaturas entre 22,4 °C y 28,8 °C.

La zona norte mantendrá abundante nubosidad desde la madrugada. El IMN prevé lluvias dispersas desde la mañana y aguaceros con tormenta eléctrica en sectores montañosos durante la tarde. Upala destacará con una temperatura mínima de 22,3 °C y una máxima de 34 °C.

Las precipitaciones vespertinas marcarán la jornada en gran parte del país. Las condiciones más intensas se concentrarán en el Caribe y la zona norte, mientras que el Pacífico y el Valle Central recibirán lluvias dispersas.

Efemérides

En San José, la salida del sol será a las 5:16 a. m. y la puesta del sol ocurrirá a las 5:56 p. m. La fase lunar avanzará hacia luna nueva.