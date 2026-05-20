Sucesos

‘Mi bisabuela usaba trenzas y se las cortaron’: familia denuncia posible maltrato a mujer de 102 años en hogar de ancianos allanado por el OIJ

Hogar de ancianos en Cartago es investigado por presuntos maltratos y otros posibles delitos

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Por Yucsiany Salazar y Christian Montero
OIJ allanó hogar de ancianos Manos de Jesús, en Guadalupe de Cartago
20/06/2026 Guadalupe de Cartago. OIJ allana hogar de ancianos Manos de Jesús para investigar presunto maltrato y causas de muertes. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/OIJ allanó hogar de ancianos Manos de Jesús, en Guadalupe de Cartago)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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