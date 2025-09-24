Sucesos

Menor de edad se declaró culpable por el femicidio de Amaly Nicole Rodríguez

El asesinato ocurrió en abril del presente año, en Taras de Cartago

Por Natalia Vargas y Keyna Calderón, corresponsal de GN
Se observa a una joven que mira a la cámara y parece lanzar un beso
Amaly tenía 18 años cuando fue asesinada por su pareja de 17 años. Foto: Suministrada por Keyna Calderón (Keyna/Keyna Calderón)







Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

