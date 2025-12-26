Menor de edad muere por un disparo en la cabeza: lo encontraron sobre vía pública

Un menor de edad fue asesinado de un disparo en la cabeza en Limón. (Imagen con fines ilustrativos)

Un menor de edad fue hallado en vía pública con un disparo en la cabeza, en el distrito de Río Blanco, situado en el cantón central de Limón.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) recibió la alerta a las 5 a. m. de este jueves y, al llegar al sitio, corroboró que el joven falleció en el lugar.

Fuentes cercanas al caso, consultadas por este medio, confirmaron que el menor aparentemente asistió a una fiesta antes de su fallecimiento. En ese lugar, las autoridades investigan un posible conflicto con otro sujeto presente.

Por el momento se desconoce si el muchacho fue asesinado en esa misma fiesta y su cuerpo abandonado en la vía pública, o si los perpetradores del ataque lo siguieron para acabar con su vida en el punto donde ocurrió el hallazgo.

Hasta ahora, no se reportan personas detenidas vinculadas con el homicidio y el caso permanece bajo investigación para esclarecer las circunstancias del ataque.

Agentes judiciales de la delegación de Limón asumieron el caso y realizaron el levantamiento del cuerpo para su autopsia en la Morgue Judicial.