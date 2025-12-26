Sucesos

Menor de edad muere por un disparo en la cabeza: lo encontraron sobre vía pública

El caso permanece en investigación

Por Natalia Vargas y Reiner Montero, corresponsal de GN
Un hombre de unos 30 años cayó a un guindo de aproximadamente 100 metros en el sector de La Carpio, Uruca.
Un menor de edad fue asesinado de un disparo en la cabeza en Limón. (Imagen con fines ilustrativos) (Cruz Roja)







