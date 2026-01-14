Sucesos

Menor de 17 años habría participado en red que robaba vehículos y es pareja de uno de los adultos detenidos

El OIJ detuvo a cuatro personas vinculadas con la presunta banda criminal

Por Natalia Vargas
Agentes del OIJ ejecutaron cinco allanamientos en Alajuela, San José y Puntarenas que permitieron la detención de cuatro personas sospechosas de robo de vehículos y suplantación de identidad.
Agentes del OIJ ejecutaron cinco allanamientos en Alajuela, San José y Puntarenas que permitieron la detención de cuatro personas sospechosas de robo de vehículos y suplantación de identidad. (OIJ/Cortesía)







