Menor de 17 años habría participado en red que robaba vehículos y es pareja de uno de los adultos detenidos

Agentes del OIJ ejecutaron cinco allanamientos en Alajuela, San José y Puntarenas que permitieron la detención de cuatro personas sospechosas de robo de vehículos y suplantación de identidad.

La mañana de este miércoles, agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de La Fortuna allanaron cinco viviendas y detuvieron a cuatro sospechosos de conformar una organización criminal que, en apariencia, robaba vehículos suplantando identidades.

Los detenidos fueron identificados como un hombre de 35 años de apellido Lazo (nicaragüense), un sujeto de apellidos Sequeira, de 30 años, y una mujer identificada como Madrigal, de 33.

A la lista se suma una menor de edad de 17 años, quien, de acuerdo con las autoridades, era la pareja sentimental de uno de los hombres aprehendidos y aparentemente participaba en el robo de los vehículos con identidades falsas.

Cuatro personas fueron detenidas este miércoles. La imagen de la joven de 17 años no se difunde por tratarse de una menor de edad. (OIJ/Cortesía)

El caso se originó luego de que el OIJ recibiera varias denuncias que indicaban que, en apariencia, una pareja compuesta por un hombre y una mujer contactaban telefónicamente a las víctimas para arrendar un vehículo por aproximadamente tres o cuatro días.

El alquiler usualmente se llevaba a cabo en empresas pequeñas o informales, por pagos que rondaban los ¢150.000 en efectivo. Una vez que culminaba el plazo, los sospechosos no efectuaban la devolución del automotor a su propietario.

Mediante la investigación, los agentes del OIJ lograron determinar la presunta suplantación de identidad, ya que los ahora detenidos inicialmente se identificaban con un apellido, pero cuando las autoridades cotejaban los videos de seguridad, se trataba de personas distintas.

Las diligencias policiales de este miércoles se ejecutaron en los cantones de Orotina y Atenas (Alajuela); en Garabito y Esparza (Puntarenas) y en el distrito de San Sebastián (San José).

Vladimir Muñoz, subdirector a. i. del OIJ explicó que en los últimos años incrementó el robo de vehículos. El año pasado, más de 4.000 carros fueron sustraídos a sus propietarios.

El aumento, dijo, responde a que la flotilla vehicular ha crecido y la venta de placas y de carros robados resulta un negocio que a los grupos criminales les resulta lucrativo.

Los sospechosos fueron llevados al Ministerio Público para continuar el proceso judicial.