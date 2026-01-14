Cuatro personas detenidas por robo de vehículos en Alajuela, San José y Puntarenas

Agentes del OIJ ejecutaron cinco allanamientos en Alajuela, San José y Puntarenas que permitieron la detención de cuatro personas sospechosas de robo de vehículos y suplantación de identidad (imagen ilustrativa).

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ejecutaron este miércoles, desde las 6 a. m., cinco allanamientos, que permitieron la detención de cuatro personas sospechosas de formar parte de una banda criminal que, en apariencia, robaba vehículos y suplantaba identidades.

La diligencia fue realizada por efectivos de la oficina regional del OIJ en La Fortuna y se ejecutó en en los cantones de Orotina y Atenas (Alajuela), San Sebastián (San José) y Garabito (Puntarenas).

De acuerdo con el informe preliminar, la investigación se originó tras varias denuncias que alertaban sobre una modalidad de estafa vinculada al alquiler de vehículos.

En apariencia, una pareja —integrada por un hombre y una mujer— contactaba telefónicamente a las víctimas para arrendar automotores por períodos cortos, de tres o cuatro días, a cambio de un pago aproximado de ¢150.000, cancelado en efectivo.

Sin embargo, una vez vencido el plazo acordado, los sospechosos no devolvían los vehículos a sus propietarios.

Las diligencias permitieron establecer que otras dos personas colaboraban con la pareja para concretar los ilícitos.

Además, la investigación reveló una presunta suplantación de identidad, ya que los sospechosos se presentaban inicialmente con un apellido distinto.

El análisis de grabaciones de video de los sitios vinculados a los hechos permitió confirmar la identidad de las personas investigadas.

Como resultado de los allanamientos, las autoridades lograron la captura de los cuatro sospechosos, así como el decomiso de evidencia relevante para el avance del caso.

Los detenidos serán puestos a la orden del Ministerio Público, que definirá su situación jurídica en las próximas horas.