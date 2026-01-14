Sucesos

Cuatro personas detenidas por robo de vehículos en Alajuela, San José y Puntarenas

Sospechosos habrían alquilado autos por pocos días y luego no los devolvían; también se les vincula con suplantación de identidad

Por Juan Fernando Lara Salas
Agentes del OIJ de Batán y la Fiscalía allanaron cuatro sitios como parte de la investigación por el intento de homicidio de un oficial de la Fuerza Pública.
Agentes del OIJ ejecutaron cinco allanamientos en Alajuela, San José y Puntarenas que permitieron la detención de cuatro personas sospechosas de robo de vehículos y suplantación de identidad (imagen ilustrativa).







OIJRobo de vehículosAllanamientosOrotinaAtenasSuplantación de identidad
Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

