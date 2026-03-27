Menor de 15 años fue atacado a balazos en vía pública de Pavas

El menor sufrió lesiones en la cabeza y la espalda.

Un menor de 15 años ingresó la noche de este jueves al Hospital México tras ser atacado a balazos en Pavas, San José.

El adolescente presenta lesiones en cabeza y espalda, y es atendido en la sala de shock del centro médico. Su estado de salud permanece pendiente de confirmación.

De acuerdo con un testigo, varios jóvenes se encontraban en vía pública cuando sujetos comenzaron a gritarles. En ese momento, uno de los individuos —ya identificado, pero aún no ubicado— habría sacado un arma y disparado.

Las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer lo ocurrido.