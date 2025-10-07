Sucesos

‘Mataron a Kiwi’: testigo narra como sicarios en moto asesinaron a barbero en Desamparados

Víctima de 21 años era sobreviviente de un cáncer por el que le amputaron una pierna

EscucharEscuchar
Por Christian Montero
Rodrigo Antonio Manzanares Ramírez, conocido como Kiwi, de 21 años, fue el barbero asesinado la noche del lunes 6 de octubre en San Rafael Abajo de Desamparados.
Rodrigo Antonio Manzanares Ramírez, conocido como Kiwi, de 21 años, fue el barbero asesinado la noche del lunes 6 de octubre en San Rafael Abajo de Desamparados. (Foto: cortesía/Foto: cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
BarberoDesamparadoshomicidio
Christian Montero

Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.