Sucesos

Masa de aire seco limitará las lluvias, pero la onda tropical N.° 12 favorecerá tormentas aisladas este miércoles en Costa Rica

El IMN prevé una jornada con lluvias localizadas, tormentas eléctricas en sectores montañosos y temperaturas de hasta 35,6 °C

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Por Silvia Ureña Corrales
Frente frío
El IMN prevé lluvias aisladas y tormentas localizadas este miércoles. Liberia registrará la temperatura más alta con 35,6 °C. (Rafael Pacheco Granados)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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