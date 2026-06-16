Masa de aire seco limitará las lluvias, pero la onda tropical N.° 12 favorecerá tormentas aisladas este miércoles en Costa Rica

El IMN prevé lluvias aisladas y tormentas localizadas este miércoles. Liberia registrará la temperatura más alta con 35,6 °C.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informa que este miércoles 17 de junio las condiciones atmosféricas estarán marcadas por la cercanía de la zona de convergencia intertropical y la persistencia de la onda tropical N.° 12 durante las primeras horas del día. Sin embargo, una masa de aire seco favorecerá precipitaciones aisladas en gran parte del territorio nacional.

Durante la madrugada se presentarán lluvias sobre las regiones marítimas del Pacífico y el Caribe. Estas precipitaciones podrán alcanzar sectores costeros. En el resto del país predominarán condiciones entre poco y parcialmente nubladas.

Para la tarde, el IMN prevé aguaceros aislados con tormenta eléctrica en sectores cercanos a las montañas del Pacífico, la zona norte, el Caribe Norte y el Valle Central. Las lluvias tendrán una cobertura reducida y se concentrarán en áreas específicas.

En el Valle Central, la madrugada iniciará parcialmente nublada. La mañana mantendrá nubosidad entre poca y parcial. Durante la tarde aumentará la cobertura nubosa y se presentarán aguaceros dispersos con tormenta. En San José la temperatura mínima será de 18,9 °C y la máxima alcanzará 27 °C.

El Pacífico Norte tendrá una mañana con pocas nubes y ambiente cálido. En la tarde se desarrollarán aguaceros aislados con tormenta. Liberia registrará una temperatura mínima de 22,1 °C y una máxima de 35,6 °C, la más alta entre las localidades incluidas en el pronóstico.

En el Pacífico Central predominarán condiciones entre parcialmente nubladas y poco nubladas durante gran parte del día. Cerca de las montañas se formarán aguaceros aislados con tormenta durante la tarde. Parrita tendrá una temperatura mínima de 17 °C y una máxima de 31,4 °C.

El Pacífico Sur presentará nubosidad variable. Durante la tarde serán posibles aguaceros aislados con tormenta cerca de las zonas montañosas. En las primeras horas de la noche también podrían ocurrir lluvias dispersas. Golfito tendrá una temperatura mínima de 20,7 °C y una máxima de 29,6 °C.

En el Caribe Norte, las lluvias dispersas podrán aparecer desde la madrugada y la mañana. Durante la tarde se mantendrá la posibilidad de aguaceros aislados con tormenta en sectores montañosos. Guápiles registrará una mínima de 22,9 °C y una máxima de 28,2 °C.

El Caribe Sur tendrá algunas lluvias dispersas en las primeras horas del día. La tarde favorecerá aguaceros aislados cerca de las montañas. Limón reportará una temperatura mínima de 22,6 °C y una máxima de 28,3 °C.

La zona norte mantendrá condiciones entre poco y parcialmente nubladas durante la mayor parte de la jornada. En la tarde se desarrollarán aguaceros aislados con tormenta en sectores montañosos. Ciudad Quesada tendrá una temperatura mínima de 17,3 °C y una máxima de 27 °C.

El principal factor atmosférico será la presencia de aire seco sobre la región. Esta condición reducirá la extensión de las lluvias pese a la influencia de los sistemas tropicales cercanos al país.

Efemérides

En San José, la salida del sol será a las 5:17 a. m. y la puesta del sol será a las 5:58 p. m. La fase lunar avanzará hacia cuarto creciente.