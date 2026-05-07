Sucesos

Masa de aire seco elevará las temperaturas este viernes en Costa Rica: máximas llegarán a 38,4 °C

Costa Rica tendrá un viernes marcado por calor intenso, vientos moderados y lluvias aisladas. Conozca cuáles regiones sentirán las temperaturas más altas, según el IMN.

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Por Silvia Ureña Corrales
Cielo desejado, sol, vida y mucho color en La Sabana
El IMN anticipa un viernes caluroso y seco en Costa Rica por el ingreso de una masa de aire seco. Liberia alcanzará los 38,4 °C. (Rafael Pacheco Granados)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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