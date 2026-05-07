Masa de aire seco elevará las temperaturas este viernes en Costa Rica: máximas llegarán a 38,4 °C

El IMN anticipa un viernes caluroso y seco en Costa Rica por el ingreso de una masa de aire seco. Liberia alcanzará los 38,4 °C.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informa que este viernes 8 de mayo el país estará bajo la influencia de una masa de aire seco, condición que favorecerá temperaturas altas y pocas precipitaciones en gran parte del territorio nacional.

Según el IMN, esta masa de aire seco ingresará a la región y provocará un ambiente más cálido tanto en el Caribe como en las regiones del Pacífico. La humedad superficial todavía permitirá nubosidad parcial y lluvias muy aisladas durante la tarde en algunos sectores montañosos.

En el Valle Central, la madrugada iniciará con nubosidad parcial. Durante la tarde aumentará la nubosidad y se prevén chubascos aislados. San José tendrá una temperatura mínima de 18 °C y una máxima de 27,9 °C. Alajuela alcanzará los 31,6 °C.

El Pacífico Norte tendrá una jornada muy calurosa y con pocas nubes. Liberia registrará una temperatura mínima de 23,1 °C y una máxima de 38,4 °C. En sectores del centro y norte de la región se anticipan vientos moderados durante el día.

Para el Pacífico Central, el IMN estima cielos entre poco y parcialmente nublados durante la mañana. En la tarde aumentará la nubosidad con posibilidad de lluvias aisladas. Quepos tendrá temperaturas entre 22,1 °C y 32,1 °C.

El Pacífico Sur mantendrá condiciones estables durante la mañana. En horas de la tarde aumentará la nubosidad en áreas montañosas. Golfito registrará una temperatura mínima de 22,7 °C y una máxima de 29,5 °C.

En el Caribe Norte, el cielo variará entre parcialmente nublado y con pocas nubes durante el día. El IMN prevé condiciones mayormente estables. Guápiles tendrá una temperatura mínima de 22,6 °C y una máxima de 28,2 °C.

El Caribe Sur presentará nubosidad parcial y lluvias aisladas en algunos sectores. Limón registrará temperaturas entre 22 °C y 30,1 °C.

La zona norte tendrá pocas nubes durante gran parte del día. En sectores montañosos se anticipan lloviznas aisladas durante la tarde. Ciudad Quesada tendrá una temperatura mínima de 18,2 °C y una máxima de 27,2 °C.

El IMN recalca que la presencia de esta masa de aire seco reducirá las lluvias y mantendrá un ambiente cálido en varias regiones del país.

Efemérides

En San José, la salida del sol será a las 5:17 a. m. y la puesta del sol ocurrirá a las 5:48 p. m. La fase lunar avanzará hacia cuarto menguante.