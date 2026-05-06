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Clima en Costa Rica: Lluvias y tormentas eléctricas afectarán varias regiones del país este jueves

El IMN prevé una tarde con aguaceros y tormentas eléctricas en varias regiones del país este jueves, mientras Guanacaste mantendrá temperaturas cercanas a los 39 °C

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Por Silvia Ureña Corrales
20/09/2023 San José. Fuerte aguacero vespertino. Las lluvias intensas pusieron a correr a muchos este miércoles por la tarde.
El IMN prevé aguaceros y tormentas eléctricas este jueves en el Pacífico, Valle Central y Caribe montañoso, con calor intenso en Guanacaste. (Rafael Pacheco Granados)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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