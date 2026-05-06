Clima en Costa Rica: Lluvias y tormentas eléctricas afectarán varias regiones del país este jueves

El IMN prevé aguaceros y tormentas eléctricas este jueves en el Pacífico, Valle Central y Caribe montañoso, con calor intenso en Guanacaste.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informa que este jueves 7 de mayo aumentará la nubosidad y la actividad lluviosa en varias regiones del país debido al acercamiento gradual de la zona de convergencia intertropical y factores locales.

Durante la mañana predominarán condiciones de poca a parcial nubosidad en gran parte del territorio nacional. El IMN prevé posibles lluvias cerca de sectores costeros del Caribe y del Pacífico Central y Sur.

Para la tarde, la cobertura nubosa incrementará de forma paulatina. El pronóstico anticipa aguaceros y tormentas eléctricas aisladas en el Pacífico Central, Pacífico Sur, península de Nicoya, Valle Central y montañas del Caribe. En horas de la noche persistirán lluvias en zonas costeras y marítimas del Pacífico Central y Sur.

En el Valle Central, el cielo variará de poco a parcialmente nublado durante la mañana. En la tarde se esperan aguaceros aislados con tormenta eléctrica. San José tendrá temperaturas entre los 18,6 °C y los 27,2 °C.

El Pacífico Norte mantendrá condiciones cálidas y con pocas nubes en gran parte del día. Durante la tarde aumentará la nubosidad y podrían presentarse lluvias cerca de la península de Nicoya. Liberia alcanzará los 38,9 °C, tras una mínima de 22,6 °C.

En el Pacífico Central, el IMN pronostica nubosidad parcial y posibles lluvias costeras desde la mañana. En la tarde se desarrollarán aguaceros aislados con tormenta eléctrica. Parrita registrará una mínima de 18,2 °C y una máxima de 31,9 °C.

El Pacífico Sur tendrá condiciones similares, con posibles lluvias cerca de la costa desde primeras horas del día y aguaceros aislados por la tarde. Golfito experimentará temperaturas entre los 22,6 °C y los 29,6 °C.

En el Caribe Norte, el cielo permanecerá parcialmente nublado con lluvias aisladas y tormentas eléctricas durante la madrugada y la mañana. En la tarde persistirán lluvias cerca de sectores montañosos. Guápiles tendrá temperaturas entre los 22,6 °C y los 26,4 °C.

El Caribe Sur registrará nubosidad parcial y lluvias aisladas con tormenta eléctrica. Limón tendrá una mínima de 23,1 °C y una máxima de 28,2 °C.

La zona norte iniciará el día con pocas nubes y condiciones parcialmente nubladas. En la tarde podrían presentarse lluvias cerca de áreas montañosas. Ciudad Quesada registrará temperaturas entre los 17,5 °C.

El IMN señala que las precipitaciones estarán asociadas con la presencia de humedad y el fortalecimiento de la inestabilidad atmosférica en el territorio nacional.

Efemérides

En San José, la salida del sol será a las 5:17 a. m. y la puesta del sol ocurrirá a las 5:48 p. m. La luna saldrá a las 10:56 p. m. y la fase lunar avanzará hacia cuarto menguante.