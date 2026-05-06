Sucesos

La próxima semana iniciarán las lluvias en algunas zonas de Costa Rica, según el IMN

Revise qué regiones tendrán las primeras lluvias, cómo será el inicio del invierno y qué condiciones podrían sorprender este año

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Por Silvia Ureña Corrales
Lluvia en San José
24/11/2024 Calle Blancos. Neblina y lluvias/lloviznas reinan en la ciudad capital, patrón típico de la época. Estas lluvias convertidas en aguaceros dominan en el Valle Central. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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