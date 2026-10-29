Marvin Solano, exalcalde de Paraíso, condenado a tres años de prisión por tráfico de influencias en construcción de motel: así se desarrolló el caso

La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) informó este jueves, 29 de octubre, que el Tribunal Penal de Hacienda y la Función Pública también inhabilitó a Solano durante tres años para ejercer cargos públicos, incluidos los puestos de elección popular.
Además, los jueces declararon con lugar una demanda civil resarcitoria presentada por la Procuraduría General de la República y fijaron el pago de ₡6,6 millones por concepto de daño social, intereses y costas procesales y personales.
Los hechos juzgados ocurrieron en mayo del 2016, cuando Solano ocupaba la Alcaldía de Paraíso y emitió una orden escrita al jefe del Departamento de Ingeniería para que aprobara un permiso de construcción de un motel.
Según la FAPTA, el entonces alcalde utilizó un texto legal para dar apariencia de legalidad a su solicitud.
La Fiscalía señaló que existía un conflicto de interés en la tramitación del permiso, debido a que funcionarios municipales que participaban en el proceso de aprobación también trabajaban para la empresa encargada de construir el establecimiento.
El proyecto correspondía al motel Tu y Yo, ubicado en el distrito de Llanos de Santa Lucía.
¿Cómo comenzó la investigación contra Marvin Solano?
El 5 de febrero del 2018, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción y agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) allanaron la Municipalidad de Paraíso como parte de una investigación por posibles irregularidades en los permisos de construcción del motel.
En ese momento, el Ministerio Público informó de que investigaba a cinco personas por la posible comisión de los delitos de negociaciones incompatibles, incumplimiento de deberes y tráfico de influencias.
La investigación estaba relacionada con una denuncia sobre el trámite del permiso. Previamente, el Concejo Municipal había solicitado a la auditoría interna investigar posibles irregularidades, después de que un periódico local denunciara un supuesto conflicto de intereses de dos funcionarios.
El 8 de junio del 2018, La Nación informó de que el Ministerio Público había acusado a Solano y a otras cuatro personas vinculadas con la Municipalidad por presuntas irregularidades en el trámite.
Los otros imputados eran tres hombres apellidados Varela Brenes, Álvarez Quesada e Irola Brenes, así como una mujer de apellidos Calderón Moya.
La Fiscalía señaló entonces que algunos funcionarios encargados de otorgar permisos también habían prestado servicios profesionales privados a la empresa desarrolladora del motel.
Tras conocerse la acusación, el Concejo Municipal acordó apersonarse como querellante y actor civil en el proceso penal.
De la absolución en 2023 a la condena en 2026
El primer juicio contra Solano se realizó en el 2023 y concluyó con una sentencia absolutoria.
Sin embargo, en setiembre del 2024 se declaró con lugar un recurso de apelación y se ordenó realizar un nuevo debate, según detalló el Ministerio Público en su comunicado.
El segundo juicio se desarrolló entre setiembre y octubre del 2026 y concluyó con la condena de tres años de prisión anunciada por la Fiscalía.
El caso se tramitó bajo el expediente 17-000022-0033-PE.
Plebiscito y renuncia a la Alcaldía de Paraíso
Durante el 2018, Solano también enfrentó un plebiscito revocatorio convocado por el Concejo Municipal de Paraíso, en medio de cuestionamientos por presuntas irregularidades en proyectos privados y remodelaciones de obra pública.
El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) lo separó de la organización de la consulta, luego de acoger un recurso presentado por Xiomara Sánchez, vicepresidenta municipal, quien alegó retrasos en la contratación de bienes y servicios necesarios para efectuar la votación.
El plebiscito se celebró el 20 de mayo del 2018. Aunque la mayoría de los votos contabilizados en el resultado preliminar favorecía su destitución, no se alcanzó la proporción de dos tercios requerida para revocar el mandato.
En febrero del 2019, Solano presentó su renuncia ante el TSE. Según publicó La Nación en ese momento, el exalcalde afirmó que tomó la decisión por la tranquilidad de su familia.
“Puse mi renuncia a partir del 8 de febrero. Lo hice por la tranquilidad de mi familia, la paz de mi esposa e hija, ya que han sido muy crueles los ataques. Yo los resisto, pero mis seres queridos viven en constante pesar”, manifestó entonces.
Solano había ejercido la Alcaldía de Paraíso en tres ocasiones, bajo las banderas del Partido Auténtico Paraiseño, el Movimiento Libertario y el Partido Accesibilidad Sin Exclusión (PASE).