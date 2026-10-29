Marvin Solano, exalcalde de Paraíso, condenado a tres años de prisión por tráfico de influencias en construcción de motel: así se desarrolló el caso

El exalcalde de Paraíso, Cartago, Marvin Solano Zúñiga, fue condenado a tres años de prisión por tráfico de influencias agravado y fraude de ley en la función administrativa, debido a su intervención en el otorgamiento de un permiso para construir un motel en ese cantón.

La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) informó este jueves, 29 de octubre, que el Tribunal Penal de Hacienda y la Función Pública también inhabilitó a Solano durante tres años para ejercer cargos públicos, incluidos los puestos de elección popular.

El tribunal le concedió el beneficio de ejecución condicional de la pena por un plazo de tres años. Esto significa que Solano no tendrá que cumplir la condena en prisión, siempre que durante ese periodo no cometa un nuevo delito doloso sancionado con una pena de cárcel superior a seis meses. Si incumple esta condición, el tribunal podría revocarle el beneficio y ordenar que cumpla la pena de prisión.

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