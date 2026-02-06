Madrugada fría deja temperaturas de hasta 3,6 °C en zonas montañosas del país este viernes

El IMN reportó temperaturas mínimas muy bajas en zonas altas, con 3,6 °C en el Irazú, mientras el Pacífico Norte superó los 24 °C.

Las condiciones atmosféricas de las últimas horas provocaron descensos de las temperaturas mínimas en varias zonas del país, con registros bajos en regiones montañosas y volcánicas.

De acuerdo con datos del Instituto Meteorológico Nacional (IMN), el punto más frío se reportó en el volcán Irazú, donde la temperatura mínima alcanzó los 3,6 °C durante la madrugada del viernes 6 de febrero.

El segundo valor más bajo se registró en el volcán Turrialba, con 3,8 °C, seguido por Cerro de la Muerte, en el Pacífico Sur, donde los termómetros marcaron 4 °C. Estas cifras reflejan la influencia de vientos alisios intensos y baja cobertura nubosa nocturna, condiciones que favorecen el enfriamiento.

En la zona norte, el volcán Poás reportó una mínima de 4,4 °C, mientras que en sectores del Valle Central las temperaturas se mantuvieron por debajo de los 15 °C en varias localidades.

Patio de Agua, en Coronado, registró 10,7 °C, mientras que La Unión de Cartago alcanzó 12,8 °C. En Barrio Aranjuez, San José, la mínima fue de 13 °C, y en Santa Bárbara de Heredia se reportaron 14,8 °C.

En contraste, las zonas costeras y bajas del país presentaron valores más elevados. En el Pacífico Norte, Cipancí de Cañas alcanzó una mínima de 25 °C, mientras que Barco Quebrado registró 24,8 °C. En el Pacífico Sur, Puerto Jiménez marcó 23 °C, y Gregg Gund, en Osa, llegó a 22,2 °C.

El Caribe mostró un comportamiento térmico intermedio. Guápiles reportó 18,4 °C, mientras que el Aeropuerto de Limón registró una mínima de 21 °C durante la madrugada.

El IMN informó que este viernes el país permanecerá bajo la influencia del empuje frío N.° 14, una condición que generará vientos muy fuertes, mayor presencia de nubosidad y un descenso marcado de las temperaturas en varias regiones.

Según el pronóstico, Guanacaste enfrentará las condiciones más adversas durante la madrugada debido al viento, con ráfagas estimadas entre 75 y 100 km/h en sectores del Pacífico Norte, principalmente hacia el extremo norte de la provincia. En el Valle Central, el IMN prevé ráfagas de entre 50 y 75 km/h, cielo parcialmente nublado y posibilidad de lloviznas aisladas.