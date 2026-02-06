Sucesos

Madrugada fría deja temperaturas de hasta 3,6 °C en zonas montañosas del país este viernes

El volcán Irazú registró 3,6 °C este 6 de febrero, la temperatura más baja del país. Datos del IMN muestran madrugadas frías en zonas altas y contrastes térmicos regionales

Por Silvia Ureña Corrales
El IMN reportó temperaturas mínimas muy bajas en zonas altas, con 3,6 °C en el Irazú, mientras el Pacífico Norte superó los 24 °C. (Albert Marin)







Silvia Ureña Corrales

